"Sex & The City", lite tra Samantha e Carrie sui social: "Sei una ipocrita e non ho bisogno di te"

Che i rapporti tra le due protagoniste di "(Samantha Jones) e(Carrie Bradshaw) non fossero tra i migliori era risaputo: la Cattrall aveva rifiutato di girare il terzo film della serie e dichiarato di volere che quel capitolo della sua vita si chiudesse definitivamente, così come i rapporti con Sarah Jessica Parker. Ora, però, le due arrivano ai ferri corti anche sui social.Al commento di condoglianze per la morte del fratello lasciato dalla Parker sotto una foto della collega su Instagram, Kim ha risposto: "Non ho bisogno del tuo affetto e del tuo supporto in questo momento tragico, anche mia madre oggi mi ha detto 'quando ti lascerà in pace quella ipocrita?'. La tua continua ricerca di contatto è un doloroso promemoria di quanto eri crudele e di quanto lo sei ancora. Lo dico in modo molto chiaro, se non ti è bastato: non sei la mia famiglia, né una mia amica. Per l'ultima volta ti chiedo di smettere di sfruttare la nostra tragedia per ripristinare la tua immagine di bella persona".