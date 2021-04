Sex in lockdown in onda su Cielo. Il sesso ai tempi del Coronavirus​

Sabato 24 aprile Cielo propone il documentario in prima visione assoluta “Sex in Lock Down”, per il ciclo “The Body of Sex”. L’avvento del Covid ha sconvolto il mondo, cambiando ogni aspetto dell’esistenza umana, comprese le nostre vite sessuali. “Sex in Lock Down” ci porta nelle camere da letto inglesi con un’indagine che garantisce uno spettacolo malizioso e divertente per ogni appetito sessuale.

Anna Richardson fruga infatti sotto le coperte della nazione per scoprire come l’isolamento abbia cambiato le vite sessuali di tutti. Un’indagine variopinta che vede protagonisti ad esempio una giovane coppia separata dal Covid, che per ridurre la lontananza racconta di aver creato un pene in silicone che riproducesse esattamente le fattezze di quello del compagno di lei; a seguire la storia di un uomo che trova piacere nel vestirsi come un cucciolo di cane e un gruppo di single che per riaffermare la propria libertà infrange le regole facendo sesso all’aperto. Questo documentario rivelatore vede Anna Richardson approfondire il modo in cui il sesso in Gran Bretagna è cambiato da quando è iniziato il Lockdown. Un viaggio attraverso tutte le sfaccettature dell’amore, del sesso e del romanticismo ai tempi del Corona Virus.

