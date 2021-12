Sex and The City a teatro, Carrie positiva al Covid

Candace Bushnell, l'autrice di «Sex and the City», ha cancellato il suo monologo a Off-Broadway ispirato alle avventure della sex columnist Carrie Bradshaw dopo esser stata contagiata dal Covid-19. Lo ha annunciato la produzione su Twitter. Lo show, intitolato «Is There Still Sex In The City?», è stato cancellato per l'intera stagione dopo che il tampone della Bushnell è risultato positivo poco prima dell'entrata in scena. Lo show è uno dei molti cancellati a New York dopo che la variante Omicron ha cominciato a dilagare negli Usa. Tra le 'vittimè del virus ci sono stati importanti spettacoli tra cui «Hamilton», «Hadestown», «Harry Potter» e «Aladdin» che hanno temporaneamente abbassato il sipario nei giorni delle feste, mentre «Jagged Little Pill» ha tirato i remi in barca: il musical rock con le canzoni di Alanis Morissette aveva fatto fatica a rimettere in sesto i conti dopo l'ultima ondata della pandemia e Omicron ha dato il colpo di grazia.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Dicembre 2021, 17:54

