Sex and The City, Sarah Jessica Parker posta la prima foto della reunion

«Ancora insieme. Accanto a tutti i ragazzi e ai nostri nuovi membri del cast». Sarah Jessica Parker, l'indimenticabile Carrie Bradshaw di Sex and the City, anticipa così il revival della serie. Ventitre anni dopo il primo episodio, il nuovo capitolo si intitolera' 'And Just Like That' e andra' in onda con Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis, tre delle star del cast originale. Mancherà invece Kim Cattrall, l'attrice che interpretava Samantha, che ha risposto no alla chiamata.

Tra i tanti post entusiasti anche qualche critica sui social. Kristin Davis, l'elegantissima Charlotte è stata infatti attacca per l'eccesso di chirurgia estetica. L'attrice appare in foto con il volto gonfio e tirato. «Ma cosa ha fatto in faccia? - scrive qualcuno - è irriconoscibile». «Che peccato! Era così bella».

Sex and the City, tornano le ragazze (ormai 50enni): ma Samantha non ci sarà

«L'amicizia non passa mai di moda», ha scritto Nixon, 55 anni, sottotitolando il suo post della stessa immagine - mentre Davis ha commentato: "Ti amo per sempre ❤️❤️❤️❤️❤️".

Le riprese dei dieci nuovi episodi di mezz'ora ciascuno, scritti da una "writer's room" composta esclusivamente da donne, dovrebbero cominciare a New York quest'estate. E ci sarà anche Mr. Big. "Sono felice di lavorare di nuovo con Chris in 'And Just Like That'. Come potrebbe esserci un nuovo capitolo di Sex and the City senza il nostro Mr. Big?", ha detto a "Variety" il produttore esecutivo Michael Patrick King. Secondo HBO Max, la nuova serie seguirà le avventure di Carrie e delle amiche Miranda e Charlotte mentre "navigano il viaggio dalla complicata realta' delle loro vite e della loro amicizia da trentenni all'ancora piu' complicata realta' della loro vita e della loro amicizia da cinquantenni".

