Settestorie, torna l'approfondimento su Rai1 con Monica Maggioni

Lunedì 26 aprile alle 23.30 nuovo appuntamento con Settestorie, il programma di approfondimento di Monica Maggioni su Rai1.



In apertura di puntata si parlerà di Recovery plan e di come far ripartire il paese tra le richieste di Bruxelles e quelle dei partiti nel giorno in cui il premier Draghi presenta alla Camera il piano di ripresa e resilienza del governo.



Nella seconda parte si discuterà di riaperture con l’allentamento delle misure anti-covid. Ma l’Italia riparte davvero? E com’è diventato il paese dopo oltre un anno di pandemia? In quanti stanno pagando le conseguenze di questa crisi? Quante aziende hanno dovuto chiudere? Chi ha saputo reinventarsi? Il momento peggiore è alle nostre spalle? Monica Maggioni ne discuterà in studio con i suoi ospiti, a cominciare dal professor Luca Ricolfi che insegna Analisi dei dati nell'Università di Torino, e con Alessandro Rosina, demografo dell’Università Cattolica di Milano, e Alessandra Ghisleri sondaggista e direttrice di Euromedia Research.

Appuntamento a lunedì 26 aprile alle 23.30 su Rai1.

Ultimo aggiornamento: Domenica 25 Aprile 2021, 13:31

