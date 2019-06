Serie tv. Le principali uscite di giugno su Netflix, Amazon e Sky

Martedì 4 Giugno 2019, 10:57

Lenon vanno in vacanza neanche d'estate, considerando le principali uscite nelIniziamo da Netflix, dove l'uscita più interessante riguarda la serie inglese Black Mirror, ormai giunta alla quinta stagione ed unica nel suo genere per tematiche trattate e contenuti di ogni singolo episodio. Dal 5 giugno saranno disponibili tre nuovi episodi, in uno dei quali è protagonista la popstar Miley Cyrus. Black Mirror è ambientata in un futuro molto prossimo e distopico dove la tecnologia produce una serie di conseguenze, per lo più negative.E' ancora il futuro, ma in uno scenario post-apocalittico, lo sfondo nella narrazione di 3%, serie brasiliana (la prima produzione originale per Netflix) giunta alla terza stagione, in cui la percentuale del titolo si riferisce alla popolazione scelta per vivere in un futuro virtuale destinato solo ad una classe di privilegiati.Debutto assoluto su Netflix per Jinn, prima produzione in lingua araba in cui i protagonisti sono dei ragazzi in gita a Petra, in Giordina, mentre due spiriti in lotta tra loro, uno buono ed uno malvagio fanno del mondo il terreno per una battaglia soprannaturale.Kiefer Sutherland dopo il successo planetario di 24, è di nuovo protagonista e per la terza stagione di Designated Survivor, in cui l'attore interpreta il segretario dello sviluppo urbano degli Stati Uniti che diventa il Presidente dopo che un’esplosione ha ucciso tutti coloro che si trovavano prima di lui nella successione presidenziale. Le prime due stagioni sono andate in onda su Abc che non ha riconfermato la terza stagione, passata a Netflix. Nella seconda stagione c'era un ruolo anche per Michael J. Fox.Per Netflix chiudiamo con Dark, serie di produzione tedesca giunta alla seconda stagione, che iniziava come un crime ambientato nei tetri boschi della Germania e poi sviluppatasi con viaggi temporali avanti ed indietro nel tempo. Serie interessante, da molti accostata a Stranger things.Su Amazon Prime invece, il mese di giugno vede il debutto di peso del geniale regista danese Nicolas Winding Refn, che ha diretto il film di culto Drive ed il complicato The neon demon, che per la prima volta affida la sua grande creatività ad una serie televisiva. Dieci epsiodi per Too Old to Die Young, che racconta le vicende del poliziotto interpretato da Miles Teller, e di un trafficante, Augusto Aguilera, nell'area più malfamata e pericolosa di Los Angeles.Titolo tutt'altro che semplice da memorizzare per la serie horror Nos4a2, che leggendola in inglese ci si rende conto che altro non è che Nosferatu, il principe delle tenebre, narrato da tanto cinema del passato. La serie in 10 puntate è tratta da un romanzano di Joe Hill, il cui nome non dirà molto, ma se aggiungiamo che l'autore è in realtà il figlio di Stephen King, allora s'intuisce che il contenuto è di peso. La protagonista è una donna, Ashleigh Cummings, che scopre il potere di poter ritrovare oggetti perduti, che nel suo cammino dovrà scontrarsi con un demone, Zachary Quinto, un criminale con poteri soprannaturali che si nutre delle anime dei bambini lasciando ciò che resta di loro a Christmasland, luogo creato dalla sua immaginazione dove ogni giorno è Natale (ricorda Nightmare before Christmas) e la tristezza è bandita.E chiudiamo le uscite di giugno con Sky dove il 10 giugno arriva la miniserie Chernobyl, con Jared Harris, Stellan Skarsgård ed Emily Watson che racconta il terribile incidente alla centrale nucleare di Chernobyl avvenuta nel 1986, a cui abbiamo già dedicato un articolo Mentre il 18 giugno su Sky Atlantic arriva la seconda stagione di Big little lies, la serie cult della scorsa stagione con un cast di attrici di primo livello, tra cui Nicole Kidman, Laura Dern e Reese Whiterspoon che raccontava un delitto a Monterey, ricca cittadina americana, dove tutti sembrano conoscersi ma dove in realtà le apparenze ingannano tutti ed ognuna delle protagoniste. Questa seconda stagione continuerà a raccontare le piccole grandi bugie, con un'aggiunta importante nel cast, Meryl Streep.