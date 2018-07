È un accordo molto importante - ha detto Matteo Mammì, responsabile diritti, produzione e canali di Sky Sport durante la presentazione della nuova stagione di Sky Sport -: i nostri abbonati potranno accedere in maniera facile e vantaggiosa alle 3 partite di Serie A di Dazn e tutti i suoi contenuti. A livello commerciale venderemo dei ticket per accedere ai servizi di Dazn, nei prossimi giorni partiranno le offerte commerciali per i nostri abbonati. Attraverso la piattaforma Sky Q accedere all'applicazione di Dazn sarà ancora più facile, perché sarà integrata in Sky Q».

MILANO - Tutta lasarà visibile suOggi a Milano, nel corso della presentazione della stagione 2018/2019 dei canali di Murdoch, è stato annunciato l'accordo trae Sky che consentirà agli abbonati in possesso della pay tv satellitare di fruire attraverso Sky Q anche delle 3 partite del campionato di Serie A (sabato alle 20.30, domenica alle 12.30 e 15) i cui diritti sono stati acquistati dalla piattaformadi sport in streaming live e on demand del Gruppo Perform.