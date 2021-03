Serena Rossi: «Le mie Canzoni segrete su Rai1, perché io vivo di musica e di emozioni»

Presentando il nuovo programma “Canzone Segreta” - in onda il venerdì sera, dal 12 marzo 2021, per cinque puntate - il direttore di Rai1, Stefano Coletta, ha definito Serena Rossi «un talento complessivo, bella, energica, autentica, dotata di una capacità empatica straordinaria».



E Serena Rossi come risponde a questi complimenti?

«Ringrazio commossa. Ho lavorato sodo e mi è stata data fiducia. Mi dissero “Sii te stessa e vincerai” e io sono rimasta sempre me stessa. Vivo di musica, mi nutro di emozioni. Sono una pazza, mi piace l’avventura. Mi preparo come una secchiona perché nel lavoro non si deve improvvisare mai. Questo show è una carezza sul cuore».

Qual è la sua canzone segreta?

«Ne ho tante. Ne canterò una per serata».



Chi si siederà sulla fatidica sedia nella prima puntata?

«Carlo Conti, Luca Argentero, Marco Tardelli, Virginia Raffaele, Veronica Pivetti, Franca Leosini, Cesare Bocci».



Protagonista di film e fiction di successo come “Io Sono Mia” e “Mina Settembre”, attrice, cantante. Ospite a Sanremo. Ora è una star. Com’è cambiata la sua vita?

«Tanti riconoscimenti e responsabilità. A volte ho i paparazzi sotto casa ma il mio approccio è sempre lo stesso: lavorare duro e lavorare sodo a prescindere dalle occasioni, come questa. A me le sfide piacciono».



Ha detto che più di tutto si trova a suo agio nel fare la mamma. Come va la sua vita familiare? Qual è la canzone segreta di suo figlio Diego?

«Diego ha quattro anni e mezzo. Sa che mamma e papà lavorano e che fanno di tutto per stare con lui. Difendo la quotidianità e Davide è un papà splendido. A Diego piace molto giocare con i dinosauri e quando sente la colonna sonora di Jurassic Park impazzisce».



È sempre rimasta se stessa. Ha avuto mai la tentazione di cambiare?

«Sì ce l’ho avuta. Perché ero circondata nell’entourage da persone non giuste. Mi volevano attrice introversa per il grande schermo».



Ha fatto la gavetta più lunga del mondo, ha detto Coletta. C’è stato un momento in cui si è sentita disperata?

«Era il 2009. Appena trasferita a Roma mi sentivo spaesata, perché credevo fosse necessario fare delle conoscenze, pubbliche relazioni in un ambiente che immaginavo lontano e difficile. Ero scoraggiata e invece ci ho messo di più ma ci sono arrivata pur non avendo santi in paradiso».



I puri di cuore si commuovono spesso. Le sue lacrime escono più per la gioia o per il dolore?

«Per la gioia. Da quando abbiamo Diego è cambiato anche il modo di vedere le cose. Non vale la pena perdere energie in frustrazioni».



Foto di Gianluca Saragò

