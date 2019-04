Serena Grandi dopo il ciclo di radioterapia per il cancro al seno: «Non si mostra il dolore...»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Così. L'attrice sta combattendo la sua battaglia contro il cancro al seno e ha voluto ringraziare i suoi follower oltre a lanciare un messaggio. «La prevenzione è alla base di tutto - scrive - Ho deciso di condividere con voi questa foto scattata poco fa, dopo molto sedute oggi. Troverò il modo, il tempo e la maniera per ringraziarvi tutto per il supporto ricevuto in questi mesi...💕 #breastcancer #serena #italy».«A dicembre ho subito due interventi al seno per la rimozione di un carcinoma subdolo di ben 5 centimetri - aveva dichiarato in studio aqualche mese fa mostrando la sua paura per il percorso da intraprendere - Dopo il primo intervento, ho dovuto subirne un secondo a causa di un’infezione. Non devo fare la chemioterapia, ma solo la radioterapia per 5, 6 settimane. Ho molta paura. Penso sempre che non è finita qua. Anche dopo uno starnuto penso: ma vivrò?».