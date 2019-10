Serena Dandini lancia "Valorose": storie di donne narrate da donne

Ieri, mercoledì 16 ottobre, al Pianoalto sul Lungotevere Portuense di Roma è stato presentato “Valorose” il nuovo programma di Sky Arte in sei puntate che racconta la storia di sei illustri donne del passato che hanno inciso sulla cultura, i costumi e la mentalità di un’epoca. Tanti gli ospiti della tv e del cinema che hanno partecipato alla serata esclusiva: Serena Dandini , Roberto Pisoni, Valeria Golino, Carolina Crescentini e Francesco Motta, Corrado Guzzanti, Daniela Virgilio, Maria Sole Tognazzi, Claudia potenza, Laura Adriani, Elda Alvigini, Pappi Corsicato, Yvonne Sciò, Orsetta De Rossi, Lucia Mascino, Elisabetta Pellini, Maria Pia Calzone, Gabriele Gallinari, Ivan Cotroneo, Paride Vitale, Irene Maiorino, Eros Galbiati, Carlo Gavaudan, Donato Dallavalle, Francesca Cima.

Gli invitati hanno visto in anteprima alcune clip della serie, introdotte dalla conduttrice Serena Dandini che ha rivelato alcuni dettagli delle sei grandi e “valorose” protagoniste di ogni episodio.

Pensando al mondo come un grande giardino nasce Valorose, il programma ideato e condotto da Serena Dandini al via dal 18 ottobre su Sky Arte (canale 120 e 400 di Sky) che vuole raccontare la storie di tante donne, famose e sconosciute, spesso perseguitate e a volte dimenticate dai libri di storia che con il loro contributo umano, intellettuale, sociale e artistico hanno arricchito la nostra cultura e cambiato radicalmente il destino di altre donne, riuscendo a porre l’attenzione su questioni invisibili agli occhi degli uomini e rovesciando una condizione di sudditanza femminile, materiale e culturale, che sembrava inamovibile. Le rose, come le donne, attecchiscono bene, sono resistenti, sopportano le avversità e anche senza cure rifioriscono forti ad ogni primavera.

Ispirandosi ai grandi giardinieri che più lungimiranti degli storici hanno dato i nomi di alcune di queste grandi donne a meravigliose rose, Valorose racconterà ogni venerdì, per sei puntate la storia di altrettante grandi donne, grazie all’intervento di sei ospiti femminili che hanno analogie o affinità con le protagoniste scelte e che nel corso delle loro interviste con Serena Dandini parleranno di loro stesse e al contempo faranno emergere aspetti poco noti del personaggio protagonista della puntata, il contesto storico nel quale si trovava a dibattere e l’eredità lasciata del suo messaggio. Inoltre in ogni puntata l’attrice Orsetta De Rossi si calerà nei panni delle protagoniste e interpreterà i brani da loro scritti offrendo spunti di dialogo tra Serena Dandini e l’ospite.



Ambientato all’interno di Villa Celimontana, il programma si arricchisce delle animazioni originali create ad hoc da Gianluca Abbate, sulla base dei collage di Andrea Pistacchi e di prezioso materiale di repertorio. Le ospiti di VALOROSE sono: Barbara Stefanelli per la puntata dedicata a Nellie Bly; Valeria Golino per la puntata su Alice Guy, Michela Murgia per Grazia Deledda; la sindaca di Ancona Valeria Mancinelli per Cristina Trivulzio di Belgiojso; la giovanissima Nina Bottacin per Anna Pavlova e infine Chiara Valerio per Vanessa Bell.

Si inizia venerdì 18 ottobre alle 21.15 eccezionalmente con due episodi: la storia di Nellie Bly che, a cavallo del 1900, con i suoi sensazionali reportage, ha dimostrato che il giornalismo d’assalto non è soltanto una “cosa da maschi”; e a seguire alle 21.45 la storia di Alice Guy, la prima regista donna della storia del cinema. Valorose è una produzione originale Ruvido Produzioni realizzata in esclusiva per Sky Arte in onda da venerdì 18 ottobre alle 21.15 su Sky Arte e disponibile anche On Demand. Un programma di Serena Dandini, scritto con Donato Dallavalle. Regia Piero Messina. Supervisione artistica Ivan Cotroneo.

Giovedì 17 Ottobre 2019, 19:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA