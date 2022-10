Serena Bortone intervista la figlia di Paul Newman

Domani 14 ottobre nella puntata di “Oggi è un altro giorno”, in onda alle 14.00 su Rai1, intervista esclusiva di Serena Bortone a Melissa Newman, figlia del grande Paul Newman e di Joanne Woodward, protagonisti di The Last Movie Stars, il documentario diretto da Ethan Hawke e presentato alla Festa del Cinema di Roma. Poi, sarà la volta dell'attrice Vanessa Gravina.

A seguire, la storia di Willy Monteiro Duarte con Federica Angeli autrice del libro "40 secondi". Quindi, un'altra grande esclusiva: Maria Stefania Martini Facchini, sorella del cardinale Martini.

