Serena Bortone, "Chesarà" solo al sabato: punizione dopo il caso Scurati? La Rai pensa a Pio e Amedeo per il post Fiorello

di Redazione web

Non sono passati neanche due mesi dall'ultima grossa polemica in Rai, quella relativa al 25 aprile e alla censura di Antonio Scurati, che doveva leggere nella sua trasmissione un monologo sulla festa della Liberazione ma la cui presenza fu poi annullata. Ora Serena Bortone, la conduttrice di Chesarà, potrebbe avere quella che sembra a tutti gli effetti una punizione per quella polemica: il suo programma potrebbe infatti essere dimezzato e perdere una delle due serate. Le resterebbe solo il sabato, quello che in termini di ascolti fa meno bene (4% di share medio).

Bortone dimezzata, spunta la Costamagna

Come spiega Repubblica, Bortone dal 14 settembre tornerà in onda ma dovrebbe perdere la domenica: la deadline per la consegna dei palinsesti di autunno-inverno era prevista per oggi, 7 giugno, ma è stata posticipata di una decina di giorni, proprio per decidere che fare con la conduttrice, che in onda più volte si è detta antifascista. Definizione che dovrebbe essere perfettamente normale e legittima in Italia, ma evidentemente non nella Rai del 2024. Per quanto riguarda la serata della domenica, Repubblica afferma che potrebbe andare a Luisella Costamagna, in realtà in corsa anche per Lineanotte, talk notturno di Rai3 ora diretto da Mario Orfeo.

Le conferme e le sorprese

Sempre Repubblica, parlando di Rai, parla del ritorno di Massimo Giletti che sarà su Rai3: non il martedì (rifiutato per non doversi scontrare con Floris sul La7 e Berlinguer su Rete4) e nemmeno il giovedì (quando c'è Formigli su La7), ma forse il lunedì, che però è occupato da Far West di Salvo Sottile, che potrebbe però essere spostato al venerdì. Confermata Caterina Balivo con La volta buona su Rai1, resta anche Piero Chiambretti al martedì, nonostante il flop di ascolti. Restano anche Diaco e Infante su Rai2, mentre ai pacchi di Affari Tuoi, come sappiamo, arriverà Stefano De Martino. Ma la vera sorpresa arriva dal post Fiorello nella mattina di Rai2: si vocifera di un arrivo addirittura di Pio e Amedeo.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Giugno 2024, 10:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA