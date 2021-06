Serena Bortone e Barbara Foria, a "Oggi è un altro giorno" il faccia a faccia fra la conduttrice e la comica che la imita: «Avevo un'ansia...»

Barbara Foria ospite a “Oggi è un altro giorno”. La comica Barbara Foria si è fatta conoscere con Zelig e Colorado, per poi approdare a “Quelli che il calcio” con le sue imitazioni, fra cui proprio quella della conduttrice del programma, Serena Bortone.

Barbara Foria, ospite a “Oggi è un altro giorno”, ha incontrato la conduttrice Serena Bortone, che tra l’altro è una delle sue più famose imitazioni: “Sono contenuto che l’hai apprezzata – ha fatto sapere Barbara durante il primo faccia a faccia in televisione - Non avrei mai immaginato che tu fossi così amata, ti seguo da tempo, sin da “Agorà”, ti ho studiato quasi naturalmente. Quando sei arrivata in questo studio ti aspettavo, con l’ansia del cambio del genere di programma. Quando però sei entrata dimenando le mani e salutando gli italiani neanche fossi Gianni Morandi mi sono tranquillizzata. Questa cosa mi ha colpito, la tua gestualità, il tuo sorriso…”.

Barbara Foria nasce monologhista, pur avendo raggiunto il successo con le imitazioni, come quella di “Scianel” di Gomorra: “C’è quest’attrice bravissima che interpreta una camorrista in Gomorra. Appena l’ho vista ho deciso di fare lei, ed era la mia prima imitazione. Sono cresciuta guardando il trio, per me uno dei modelli è Anna Marchesini, poi c’è la scuola della Dandini, Corrado Guzzanti, Nino Frassica e molti altri. Per ora ho interpretato solo donne, ma in futuro potrei cimentarmi con un'imitazione maschile..”.

