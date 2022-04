Serena Autieri, crollo di share per il suo programma "Dedicato": la decisione drastica della Rai

Colpo basso per Serena Autieri. Il suo talk show "Dedicato" è fuori dal palinsesto Rai, come ha rivelato il portale TV Blog. Lo show di Autieri, basato sulle dediche musicali non sarà incluso nella programmazione Rai del prossimo autunno e sarò sostituito da altri programmi. Forse per i bassi ascolti che ha fatto registrare. Ma sembra che per Serena l'avventura Rai non finirà: novità in vista.

La chiusura di Dedicato era già nell'aria, a partire dallo spostamento di fascia oraria: ha debuttato nell'ora mattutina dal lunedì al venerdì nella scorsa estate 2021, ma da novembre 2021 è passato al sabato pomeriggio. E questo cambio ha causato un crollo di share: dal 15 al 10%. Di qui l'annuncio della chiusura del programma.

Da settembre, infatti, il sabato pomeriggio di Rai1 ospiterà, dalle ore 14.00, il ritorno di Linea Blu Vivere il Mare, che vedrà al timone Donatella Bianchi. Insieme a lei ci sarà Fabio Gallo, che sarà protagonista del mattino dei weekend estivi Rai con il programma che andrà in onda al posto di Unomattina in Famiglia.

Per la bella 46enne Serena, però, si starebbe pensando a uno show del tutto suo, ancora da confezionare, da trasmettere nella fascia di mezzogiorno del sabato dal prossimo autunno.

