Live non è la D’Urso, Selvaggia Roma incontra il padre: «Stai esagerando nei miei confronti…»

A “Live non è la D'Urso” Selvaggia Roma, recentemente eliminata dal Grande Fratello Vip, incontra il padre, arrivato appositamente in volo dalla Tunisia. Selvaggia Roma durante il reality ha raccontato di essere stata abbandonata da piccola dal padre e di non vederlo da quando aveva quindici anni.

Selvaggia Roma ha prima risposto alle parole del suo ex Francesco Chiofalo, secondo cui avrebbe inventato tutto per favorire il suo cammino al Grande Fratello Vip: “Per andare in tv direbbe di tutto – ha fatto sapere Selvaggia - Io ho spiegato che dopo i quindici anni l'ho vissuto poco e niente, il rapporto con papà è stato altalenante. L'abbandono non è solo fisico, ma anche quello di non avere più un punto di riferimento”.

Selvaggia Roma ha poi incontrato faccia a faccia il padre, che si è dimostrato poco felice i quanto detto dalla figlia nel reality: “Sono rimasto male per le tue parole. Quando ti cerco non ci sei mai. L'ultima volta siamo stati insieme con i tuoi fratelli a Roma e poi sei scomparsa. Ti chiamo al telefono e non mi rispondi. Mi hai dato duemila buche, tante volte ci siamo dati degli appuntamenti e tu all'ultimo non sei venuta. Perchè fai così? Non sono perfetto, sbagliamo tutti. Il problema fra di noi è caratteriale, abbiamo due personalità forti. Ma poi vai a raccontare che ti ho abbandonato a quindici anni... Che dici? Secondo me stai esagerando nei mie confronti. Ho certamente delle mancanze, ma un padre non può non voler bene a una figlia”.

La D'Urso alla fine è interviene a fare da paciere: “Potete cercare di ritrovare un abbraccio e un modo di amarvi?”. “Ci proviamo…”, hanno risposto Selvaggia e il padre.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Dicembre 2020, 09:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA