Selvaggia Roma dalla casa del GF alla Casa di Carta: «E l’altro giorno con noi il my friend Helsinki»

Selvaggia Roma a pranzo con Helsinki de "La Casa di Carta"

Selvaggia Roma, ex protagonista di Temptation Island e nell'ultima edizione del Grande Fratello vip, stupisce i suoi follower su Twitter postando una foto molto particolare. Selvaggia Roma infatti si è immortalata in uno scatto mentre pranza nella Capitale assieme a Darko Perić: «E l’altro giorno – ha scritto la Roma nella didascalia - con noi il my friend Darko. #Helsinki».

Il nome può suonare familiare, dato che il misterioso uomo altri non è se non l’attore di origini serbe che interpreta Helsinki ne “La Casa di Carta”, prodotto di punta del canale streaming Netflix, che vedrà fra poco l’arrivo sul piccolo schermo della quarta stagione. Ancora sconosciuto il motivo dell’incontro a tavola, anche se i fan hanno scherzato su una possibile partecipazione di Selvaggia Roma nella serie.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Giugno 2021, 23:04

