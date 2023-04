Selvaggia Lucarelli scatenata, le risposte ai follower: «Non me ne frega un c***». Ecco con chi ce l'ha

Selvaggia Lucarelli on fire. L'ex giudice di Ballando non ha freni su Instagram dove apre il box domande, lasciando spazio per 10 richieste dei follower. «Stai guardando le Iene su Italia 1 in difesa di Rosa e Olindo?» chiede un suo fan e lei risponde diretta: «Quando ho voglio di ridere guardo Crozza» facendo trapelare che non stimi il programma di Italia 1. Una battuta al veleno che fa capire anche quanto la conduttrice non sia in linea con le scelte del programma di trattare un caso di cronaca nera così delicato.

Le richieste

Ma le domande non sono finite e Selvaggia risponde ad un'altra riferita alla sua vita privata. «Ti sei mai sentita giudicata per esserti innamorata di un uomo più giovane?» chiede un utente e lei risponde: «Non me ne frega un ca**o». Alla Lucarelli non interessa quello che pensa la gente sulla sua relazione con Lorenzo Biagiarelli, lo chef che ha partecipato all'ultima edizione del programma Ballando. Ed è stata proprio questa edizione che ha portato a galla tante polemiche tra Selvaggia e il programma stesso, tanto che ora è in dubbia la sua partecipazione alla prossima edizione.

Ultimo aggiornamento: Domenica 2 Aprile 2023, 22:48

