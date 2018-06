Lunedì 18 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:19 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ha sparato a zero contro tutti durante la sua intervista alla trasmissione tv di La7 ". Tra le persone che ha "colpito" c'ècon cui, ormai da anni, è in polemica. Le parole dell'ex re dei paparazzi non sono state morbide e ha insinuato che l'opinionista televisiva ce l'avesse con lui perché spinta da una forte attrazione sessuale.«Io penso che abbia accanimento e frustrazione contro di me, e anche un po' di gelosia perché non ci sono mai stato. Perché anni e anni che vuole il mio corpo e io non glielo do», ha affermato Corona parlando di accuse ingiuste e immotivate da parte della "non giornalista". Non è però mancata la risposta della Lucarelli che replica alle dichiarazioni di Fabrizio con un post su Facebook.«‪Quindi un pluricondannato per un’infinità di reati che sta ancora scontando una pena va in tv celebrato come una star. Quella che ha svelato che nascondeva i soldi nel controsoffitto per evadere il fisco in un articolo su Il Fatto (quando Corona era ancora LIBERO e poteva affrontarla comodamente, ma tacque) è una che ha dell’astio perché voleva fare sesso con lui». Selvaggia precisa di aver agito in piena trasparenza e in un momento in cui lui poteva benissimo difendersi, contrariamente a quanto sostenuto da Corona.Poi la frecciatina arriva anche a Giletti: «‪I miei complimenti a ospite, conduttore e parterre divertito e plaudente. ‬‪Un’autentica celebrazione della legalità e del rispetto per le donne».‬