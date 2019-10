Ieri Siffredi dalla D’urso ha detto che lo ha messo in bocca a una vecchia al funerale della madre, venerdì questo tizio dalla D’urso ha detto a un’ospite: “Preferisco essere sbattuto (pallido) in questo modo che che come te in un altro!”. E nessuno l’ha cacciato fuori. Osceno. pic.twitter.com/I9s6CqzVhR — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) October 21, 2019

Lunedì 21 Ottobre 2019, 17:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA