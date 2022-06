Selvaggia Lucarelli, addio Ballando? La sua presenza diventa un giallo: ecco chi potrebbe sostituirla

Selvaggia Lucarelli tornerà in giuria a Ballando o no? E' ancora in udbbio se la giornalista è confermata per la prossima edizione. Sul suo profilo Instagram ha risposto alle domande di alcuni utenti rispetto ai suoi prossimi impegni professionali. In particolare, i suoi follower le hanno chiesto se sarebbe rimasta a Ballando con le stelle, Piazza pulita e a Radio Capital. Selvaggia ha dato tre risposte: «Ci rivediamo, forse ci rivediamo, non ci rivediamo, in ordine casuale».

Interprentando la risposta, quasi sicuramente Selvaggia non sarà presente in una delle tre opzioni. Di certo, l’impegno televisivo più in vista è quello da giurata a Ballando con le stelle: cosa succederà? Se Selvaggia decidesse di abbandonare davvero Ballando con le stelle, che ne sarebbe del suo posto in giuria?

Sembra che il suo posto sia ambito da molti. Tra i nomi papabili di un personaggio televisivo che farebbe molto bene in quel ruolo è Giancarlo Magalli, che si è già detto disponibile a fare il giurato dello show del sabato sera di Rai1. E, acnora, ci sarebbe Costantino Della Gherardesca, per altro già nel mondo Carlucci, avendo fatto il Cantante mascherato. Poi ancora Platinette, pure lei ex concorrente di Ballando con le stelle e perchè no, uno che di giurie se ne intende, ovvero lo stesso Morgan, già ballerino del programma.

Ultimo aggiornamento: Domenica 19 Giugno 2022, 12:07

