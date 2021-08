Selma Blair e la lotta contro la malattia: «Ho vinto la battaglia, è in fase di remissione»

L'attrice Selma Blair, 48 anni, che da tre combatte con forza contro la sclerosi multipla, ha raccontato che la malattia è in «fase di remissione». La svolta è arrivata con un trapianto di cellule staminali a cui ha fatto seguito una lunga e pesante fase di chemioterapia.

E adesso la star di "Cruel Intention", che ha documentato la sua lotta quotidiana con foto e post sui social, può dire di aver avuto la meglio in questa prima fase contro la malattia. Al panel discovery+ Television Critics Association lunedì scorso, per promuovere il suo prossimo documentario, "Introducing Selma Blair", l'attrice statunitense - che nel 2018 aveva scoperto la malattia che per lungo tempo gli ha causato difficoltà nel parlare e nel camminare - ha confessato: «La mia prognosi è ottima. Sono in remissione. Tutto merito delle cellule staminali. Ci è voluto circa un anno dopo l'intervento di trapianto di cellule affinché l'infiammazione e le lesioni diminuissero davvero».

