Selfie Food sta per tornare: con Giorgia Di Sabatino le foto dei social diventano ricette su La7d

Da lunedì 18 novembre su La7d - canale 29 del digitale terrestre – torna Selfie Food – Una foto, una ricetta, la rubrica di cucina che trasforma in ricette replicabili a casa i piatti che spopolano ed impazzano sui social.

In onda dal lunedì al venerdì alle 13.45 e il sabato alle 13:15 con un appuntamento speciale di mezz’ora e due best natalizi su La7 il 22 e 29 dicembre, la terza edizione Selfie Food sarà condotta, anche quest’anno, da Giorgia Di Sabatino, foodblogger e foodwriter abruzzese che ha trasformato la sua passione per la cucina in un’autentica professione.



Nel programma sarà impegnata a cercare sui social la foto più invitante, per poi studiarne e realizzarne in cucina la giusta ricetta, ricreando il piatto raffigurato, fino al “selfie del piatto” finale.

Dal lunedì al venerdì, Giorgia sceglierà una foto tra quelle inviate dai telespettatori e riprodurrà, il più fedelmente possibile il piatto, inventandone la ricetta.



Nella puntata speciale di sabato sarà, invece, ricordato il menù formato dai 5 piatti presentati in settimana.



Venerdì 15 Novembre 2019, 12:44

