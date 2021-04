“I segreti delle balene”, Michele Bravi alla scoperta del mondo dei cetacei

Arriva su Disney+ I segreti delle balene, la serie prodotta da James Cameron che invita il pubblico a scoprire di più sulla vita di questi affascinanti mammiferi. Per celebrare la Giornata della Terra il cantautore Michele Bravi ha vissuto in prima persona una grande avventura, per cercare di capire meglio e da vicino l'incantevole mondo dei cetacei. "Il mondo delle balene ha molti punti di connessione con il nostro: stringono amicizie, soffrono per la perdita dei loro cari e hanno un grande senso di comunità" spiega l'artista 26enne. “Le balene sono a tutti gli effetti i veri cantautori dell’oceano, del nostro mare. Cantano per comunicare e per sedursi". (di Paola Schettino Nobile)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Aprile 2021, 21:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA