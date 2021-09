Conti-Incontrada fanno festa alla musica con i Seat Awards

La 15esima edizione dei Seat Music Awards - in onda il 9 e 10 settembre in prima serata su Rai1 - sarà quella della “ripartenza”. Ma anche dell’omaggio: a Raffella Carrà, primadonna del varietà (le due sere sono a lei dedicate), a Gino Strada (Fiorella Mannoia canterà in suo ricordo) e a Stefano D’Orazio, con gli ex compagni Pooh a ricordarlo, ma solo a parole. All’Arena di Verona - con la conduzione veterana di Carlo Conti e Vanessa Incontrada - sono attesi seimila spettatori e un parterre di ottanta ospiti (non solo musicali) tra cui Alessandra Amoroso, Claudio Baglioni, Orietta Berti, Elisa, Negramaro, Alessandro Cattelan, Antonella Clerici, Paola Cortellesi e Andrea Bocelli.

Premio speciale per Maria De Filippi (“per il contributo dato alla musica attraverso la tv”, spiega Carlo Conti) e un post Arena domenica 12 alle ore 16.30 su Rai1 con Nek conduttore di Disco Estate: si evocheranno gli storici tormentoni estivi insieme a una serie di ospiti musicali non presenti nelle due serate degli Awards, da Coma_Cose a Colapesce e Dimartino. “I Seat Music Awards sono il filo rosso musicale che collega il Festival di Sanremo che è estato a quello che sarà - ha spiegato Claudio Fasulo capostruttura di Rai1 – e un luogo di celebrazione della tv senza steccati editoriali. Mi piace potessero diventare i nuovi TeleGatti”.

