"Se la panchina parlasse…", lo spettacolo teatrale di Pingitore in tv su Canale 5

Chissà quante cose avrebbe da raccontarci una panchina che nel corso della sua vita non fa altro che ascoltare i discorsi delle persone che incontra: storie interessanti, irriverenti, divertenti, di amori, di litigi, tradimenti, di amicizie, di vita. Il 13 ottobre in seconda serata su Canale5, torna Se la panchina parlasse… diario indiscreto di un sedile malizioso, il primo spettacolo teatrale che approda in tv, accolto dal Teatro Marconi di Roma dopo un periodo forzato di stop, in un’anteprima nazionale scritta e diretta dal Maestro Pier Francesco Pingitore, regista, drammaturgo, autore televisivo e giornalista.

Lo spettacolo ha la firma di UAO spettacoli di Federico Perrotta e la moglie Valentina Olla, con la partecipazione sul palco di Martufello, Manuela Villa, Morgana Giovannetti e Allessandro Tirocchi. Le scene e i costumi sono di Graziella Pera, le musiche, originali, di Edoardo Simeone. La trama è presto detta: una panchina e tante storie che si intrecciano tra di loro. Sulla panchina, protagonista indiscussa dello spettacolo, si alternano fidanzati, mariti, mogli e amanti, artisti e personaggi alternativi che, raccontato le loro storie senza avere consapevolezza di essere “monitorati” da un “sedile malizioso”. Amori, litigi, tradimenti, battute ironiche e scherzi feroci sono la chiave di lettura di questo spettacolo, che con piglio ironico, vuole regalare agli spettatori leggerezza, risate, spensieratezza e divertmento. D’altronde il genio artistico di Pingitore non si smentisce mai, men che meno in questa commedia, che dona vita, personalità e anima a qualcosa che nessuno si immaginerebbe mai: una panchina che sa ascoltare raccogliere dialoghi, custodire segreti e offrire in cambio il suo pacifico silenzio.

