Morto Scott Wilson, Hershel di "The Walking Dead": era malato di leucemia

Lutto nel mondo dello spettacolo. L'attore statunitense Scott Wilson, star della serie televisiva «The Walking Dead», dove ha interpretato il ruolo di Hershel Greene, è morto ieri a Los Angeles all'età di 76 anni per le complicazioni dovute alla leucemia di cui era malato da tempo.

L'annuncio della scomparsa dell'attore amatissimo dai fan della serie è stato dato da Amc Television che produce «The Walking Dead».



Wilson ha esordito al cinema con il film «La calda notte dell'ispettore Tibbs» con la regia di Norman Jewison nel 1967, lo stesso anno in cui recitò in «A sangue freddo» diretto da Richard Brooks (1967); seguirono «Ardenne '44: un inferno» di Sydney Pollack (1969) e «I temerari» di John Frankenheimer (1969). Dagli anni '70 in poi è apparso in una cinquantina di pellicole come attore caratterista, tra le quali: «I nuovi centurioni», «Il grande Gatsby», «La nona configurazione» (con una nomination al Golden Globe del 1981), «Uomini veri», «L'anno del sole quieto», «Blue City», «Johnny il bello», «L'esorcista III», «Omicidi di provincia, »Dredd - La legge sono io«, »Soldato Jane«, »Vendetta Finale«, »Pearl Harbor«, »Behind the Mask - Vita di un serial killer«.



Dalla seconda metà degli anni '80 Wilson è apparso spesso in tv, in particolari nelle serie »Csi - Scena del crimine«, dove interpretava Sam Braun, padre di Catherine Willows, »Law & Order« e »X-Files«. Già presente inel film »Dead Man Walking - Condannato a morte«, con la regia di Tim Robbins (1995), dal 2011 al 2014 Wilson ha preso parte alla serie tv »The Walking Dead, dove ha interpretato il ruolo di Hershel Greene, un anziano vedovo proprietario di una fattoria in Georgia con precedenti esperienze nel campo della veterinaria, profondamente credente, e sorretto da una morale incrollabile.

Domenica 7 Ottobre 2018