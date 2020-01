La scimmietta di Friends appare in un film su Netflix, i fan la riconoscono: «È proprio lei»

David Lynch interroga una scimmia. What Did Jack Do è disponibile ora. pic.twitter.com/CmlmTRAt1W — Netflix Italia (@NetflixIT) January 20, 2020

è ancora una star. La serie tv con protagonistiha segnato intere generazioni. Gli episodi continuano ad appassionare anche oggi ed è per questo che quando ci si imbatte in uno dei personaggi è difficile non pensare alla sit - com anni Novanta. Guardando l'ultimo cortometraggio diretto dal maestronon è sfuggito che la scimmietta protagonista è proprioCome dimenticare l'amica speciale dipiccola celebrità tra gli animali in televisione. Il suo vero nome è Katie ed è apparsa inNei titoli di coda si leggono i nomi dei suoi addestratori, che hanno confermato che si tratta proprio di lei. Il cortometraggio è sbarcato sunel giorno del compleanno di Lynch. La scimmietta sarà presente anche nel pilot della serie tv diIl cortometraggio dura circa 17 minuti e ha come protagonista David Lynch che interroga una scimmia sospettata di aver commesso un crimine. Girato nel 2017, il film era stato proiettato in una sola occasione, durante il "Festival of Disruption" a New York nel 2018, e poi era divenuto irreperibile, non essendo disponibile su alcuna piattaforma per lo streaming né in un formato adatto alla vendita. Ci ha pensatoa recuperarlo.Il regista de " I segreti di Twin Peaks" è anche sceneggiatore, montatore, supervisore del sonoro, scenografo e autore delle musiche. Interpreta un detective intento a interrogare un scimmia parlante sospettata di omicidio. Il tutto in bianco e nero, proprio come nel suo film d'esordio "Eraserhead".