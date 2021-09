Scherzi a Parte, Enrico Papi e lo scherzo a Federica Pellegrini: «Si è spaventata parecchio»

Dal 12 settembre, il conduttore Enrico Papi è tornato in Mediaset alla conduzione di "Scherzi a parte", dopo diversi anni passati a TV8. In un'intervista esclusiva al settimanale 'TV Sorrisi e Canzoni', Papi ha rivelato che lo scherzo alla nuotatrice olimpionica Federica Pellegrini, sarà la punta di diamante della nuova edizione.

«Lei l’abbiamo coinvolta con il suo fidanzato, si è spaventata e infuriata parecchio, le abbiamo distrutto la macchina!» si legge nell'intervista.

Sembra che anche Vladimir Luxuria, altra vittima a cui il programma ha dedicato “lo scherzo più breve della trasmissione”, interrotto da una chiamata alla polizia, non abbia reagito bene allo sketch orchestrato dalla produzione.

Dopo il successo della prima puntata, che ha visto 3.506.000 telespettatori e il 21,3% di share, un risultato decisamente sopra le aspettative, la seconda, che andrà in onda il 19 settembre su canale 5, si prospetta ricca di scherzi esilaranti.

Tra gli altri, Al Bano e Mario Giordano. Il cantante di Cellino San Marco si mostrerà per la prima volta senza cappello e, letteralmente, in mutande. Il giornalista, invece, dovrà fare i conti con qualcuno che gli occuperà casa (e, spoiler, non la prenderà benissimo). Inoltre, Enrico Papi ricorda anche l’appuntamento con la candida a Federica Panicucci, definita semplicemente “uno scherzo atroce”.

