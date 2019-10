Sassi d'Oro, a Matera premio alla carriera a Piero Angela

Matera è pronta a ospitare la manifestazione culturale “I Sassi d’oro” giunta alla quarta edizione. Domani all’Auditorium di Casa Cava protagonisti saranno impresa, doppiaggio e cinema nella serata di premiazione dei migliori talenti. Il Premio 2019 alla carriera tocca a Piero Angela, presente nel corso della serata, per l’impegno alla divulgazione scientifica, culturale e televisiva, mentre l’anteprima cinematografica è dedicata al nuovo lavoro di Giorgio Tirabassi “Il grande salto” con gli attori in sala e la proiezione oggi al Piccolo di Matera. I Sassi d’oro è un format che da quattro anni si ripete a Matera nel primo weekend di ottobre, quest’anno presentato da Monica Marangoni, vestita dallo stilista Guillermo Mariotto.



La giuria d’onore dei Sassi D’Oro di Matera sarà composta dalla giornalista e critica cinematografica Irene Bignardi, dall’attrice Roberta Mattei, dal presidente della Maison Gattinoni Couture e della Sezione Tessile e Moda di Unindustria Stefano Dominella, dal giornalista del Sole 24 Ore Damiano La Terza e dal regista Carlo Fumo. C’è ancora riservatezza sui nomi degli altri premiati. «Tra le novità di quest’anno – spiega l'imprenditrice lucana Lidia Cudemo – “Il sassolino d’oro”, la rassegna cinematografica dedicata al film industriale per rafforzare il made in Italy e le storie delle imprese e che annunceremo domani».

Mercoledì 2 Ottobre 2019, 16:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA