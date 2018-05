Sarah Jessica Parker, da Sex and the City alla moda: ecco Gilt, la sua linea di abbigliamento

Sex & The City, lite tra Samantha e Carrie sui social: "Sei una ipocrita e non ho bisogno di te"

L'attriceè da sempre considerata una vera e propria icona di stile, anche grazie al personaggio di Carrie Bradshaw in Sex and the City. Da qualche tempo, però, si sta davvero imponendo con autorevolezza nel mondo della moda con il suo marchio di abbigliamento,Se tante telespettatrici hanno sempre seguito con attenzione lo stile di Carrie Bradshaw, oggi è possibile indossare direttamente le creazioni dell'attrice, che aha deciso di debuttare come stilista, disegnando dei capi molto particolari. Tra questi, infatti, ce ne sono molti che si ispirano agli abiti da sposa ma possono essere indossati anche nella vita di tutti i giorni, accompagnati a jeans, pantaloni o leggings.Sull'account Instagram ufficiale di Gilt è possibile ammirare tutte le creazioni di Sarah Jessica Parker, che ovviamente includono anche scarpe e accessori. Una cosa è certa: a questa donna non mancano la creatività e la capacità di realizzare capi estremamente versatili, adatti per ogni occasione e per tutti i gusti. I prezzi sono piuttosto variabili ma quelli più costosi non superano i duemila dollari.