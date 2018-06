Sapore di Mara: torna la sfida Venier-D'Urso. Come sarà la domenica in tv

Martedì 5 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:43 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Tenere il telecomando a portata di mano per fare continuamente zapping tra un salotto e l'altro della tv. Su Raiuno torna Mara Venier (foto) a Domenica In, al posto di Cristina Parodi che avrà (da Torino) uno spazio a parte dedicato all'attualità. Su Canale 5 c'è invece l'altra signora della tv, colei che ha ereditato proprio il pubblico di Mara, quella Barbara d'Urso, osannata oggi come cerimoniere della quarta camera del Parlamento.perché osava nel suo salotto invitare (e intervistare) i politici. Ma i tempi cambiano e ora i leader politici (vedi Matteo Salvini e Luigi Di Maio) fanno a gara per farsi un selfie assieme a Carmelita piegata a 45 gradi.Dopo che la Domenica In (la prima orfana dell'Arena di Massimo Giletti) delle sorelle Parodi è stata un disastro. Benedetta è già emigrata, Cristina, dopo aver fatto fuori la sorella, è ai margini. Anche il vicedirettore che ha curato il programma, Andrea Vianello, si è trasferito a Raitre per condurre un programma in seconda serata.Nel primo pomeriggio feriale ci sarà anche Caterina Balivo. Francesca Fialdini e Tiberio Timperi condurranno la Vita in Diretta. Elisa Isoardi la Prova del Cuoco. Chi prenderà il posto di Timperi a fianco di Ingrid Muccitelli a Unomattina in Famiglia? In prima fila ci sono Francesco Giorgino e Alessio Zucchini.