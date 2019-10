Giallo sull'assenza di Santamaria da Fazio. Presentato il film senza l'attore principale. Ecco cosa è successo

Se lo stanno chiedendo tutti, Marco, ma una cosa è certa: il film è bellissimo e io ne parlerò ovunque sarò invitato. — Claudio Santamaria (@ClaudSantamaria) October 20, 2019

Lunedì 21 Ottobre 2019, 00:47

Che Tempo Che fa ha vissuto una domenica super con ospiti eccellenti, da John Travolta a Matteo Renzi ed Enrico Brignano.per parlare dell'ultimo suo film. Il regista era in compagnia del solo, il ragazzino. Valeria Golino ha disertato all'ultimo momento l'invito perché malata. Chi invece a sorpresa non era nella lista dei convocati, come risulta dalle agenzie e da twitter che ieri hanno annunciato gli ospiti,. Perché non c'era? Aveva altri impegni?A quanto risulta no, come si evince da alcuni tweet pubblicati dall'attore.o. Ma perché? Come si fa a presentare un film senza la presenza del protagonista? Un attore eclettico che recita e canta, sia nel film sia dal vivo. Magari con la presenza di Santamaria lo spazio dedicato al film Tutto il mio folle amore sarebbe stato un po' meno noioso.Stando a qualche indiscrezione circolata negli ambienti Rai, pare che l'invito non sia pervenuto perché. E. In questo caso però dalla Toffanin Santamaria ha parlato del suo romanzo fresco di stampa, non del film.Chissà, forse Fazio non lo sapeva.Meglio tardi che mai. E. Però a chi gli ha chiesto il motivo dell'assenza ha twittato: «Se lo stanno chiedendo tutti, ma una cosa è certa: il film è bellissimo e io ne parlerò ovunque sarò invitato».