Sanremo Young, fischi e urla in diretta. Antonella Clerici: «Ma perché capita sempre a me?»

Ultimo aggiornamento: 11:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

durante la prima puntata di Sanremo Young. Nell'appuntamento di apertura i ragazzi in gara si sfidavano in duelli diretti, in un dentro o fuori definitivo. Ma subito dopo l'esibizione dei giovani interpreti pop-liriciil pubblico delha iniziato a fischiare e urlare. E la stessa giuria, formata tra gli altri da Belen e Rita Pavone, si sarebbe rifiutata di votare. Ma cosa è successo? In un visibile momento di tensione, Antonella Clerici ha esclamato: «».Ma andiamo con ordine. Il duetto-duello di Eden e Maria Grazia Aschei, sulle note di Il mare calmo della sera, è un successo e si guadagna l'unicadella serata. A quel punto, la giuria, attraverso le parole di, si rifiuta di votare e chiede che entrambi i ragazzi possano continuare il percorso. Ma c'è un regolamento e quando il direttore artistico spiega che ci dovrà essere in ogni caso un'eliminazione, il pubblico in sala esplode.A quel punto, la giuria si divide con 5 voti per l'uno e 5 per l'altro. Ed è il maestro d'orchestra a dover prendere la decisione definitiva.Con buona pace dei contestatori.