Sanremo Giovani, ecco i 20 semifinalisti

nella trasmissione Italia Sì condotta da Marco Liorni su Rai1, in cui giocarsi il tutto per tutto per poi approdare alla finalissima di Sanremo Giovani del 19 dicembre, in prima serata sempre in diretta su Rai1.del contest, tra i quali spiccano i nomi di Federica Abbate, Leo Gassmann, Giulia Mutti, Eugenio in via di Gioia. Solo 10 di loro nella serata del 19 dicembre potranno concorrere per aggiudicarsi i 5 posti in palio per la sezione Nuove proposte del Festival 2020, a cui si aggiungeranno i 2 artisti provenienti dalla selezione di Area Sanremo e, di diritto, la vincitrice di Sanremo Young.Venerdì 8 febbraio, nella penultima giornata del Festival, si conoscerà la canzone vincitrice della categoria Nuove Proposte. Dopo le audizioni dal vivo che hanno visto il 3 novembre sfilare sul palco del Teatro delle Vittorie i 65 selezionati tra gli 842 iscritti a Sanremo Giovani, il direttore artistico Amadeus (con lui nella Commissione musicale Claudio Fasulo, Gianmarco Mazzi, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis) ha svelato i 20 semifinalisti.- commenta a caldo Amadeus dopo l'audizione di ieri -. Non è stato facile selezionare i 20 brani per le semifinali di Sanremo Giovani ma la decisione presa ci ha trovato tutti d'accordo. Vorrei fare un grande in bocca al lupo a chi non è stato scelto consigliandogli d'insistere perché nel gruppo degli Artisti abbiamo trovato grandi potenzialità». «Tra i 65 c'era il brano 'Io sto con Paolò - prosegue il direttore artistico - interpretato da un artista, Cristian Pintus, che si è presentato sul palco insieme ad un ragazzo affetto da Sla. Non è passato tra i 20 ma ho comunque deciso d'invitarlo come ospite e con la sua canzone sul palco dell'Ariston durante una delle cinque serate del Festival in quanto questo tema, che è estremamente importante, tocca profondamente la mia sensibilità e quella di tutti». «L'invito - conclude Amadeus - è stato accolto da Paolo e dalla sua famiglia con entusiasmo».Da domani, martedì 5 novembre dalle 18, i 20 brani semifinalisti saranno a disposizione sul sito www.sanremo.rai.it.: Ainè (Arnaldo Santoro) canta Van Gogh; Avicola (Simone Avincola), Un rider; Devil A (Angelo Autorino), Disordine; Eugenio in Via di Gioia (Eugenio Cesaro, Emanuele Via, Paolo Di Gioia, Lorenzo Federici), Tsunami; Fadi (Thomas Olowarotimi Fadimiluyi), Due noi; Fasma (Tiberio Fazioli), Per sentirmi vivo; Federica Abbate, I sogni prima di dormire; Giulia Mutti, Romanzo Cattivo; Jefeo (Fabio Migliano), Un due tre stella; Leo Gassmann, Va bene così; Libero (Libero Proietto), La Casa del Vento; Marco Sentieri (Pasquale Mennillo), Billy Blu; Mike Baker (Michele Sechi), Stupido; Nico Arezzo (Domenico Arezzo), Volo; Nova (Davide Ferlito), Resta; Raim (Raimondo Cataldo), Labirinto; Reclame (Marco Fiore, Riccardo Roia, Edoardo Roia, Gabriele Roia), Il viaggio di ritorno; Samuel Pietrasanta, E dove sarai tu; Shari (Shari Noioso), Stella; Thomas (Thomas Bocchimpani), Ne 80.