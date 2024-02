Sanremo, finale-record: +7% di share. Ma Ama “resiste” alla Rai: «Non torno»

Totò Rizzo

Ha gli occhi lucidi, Amadeus, per il lungo applauso che gli tributa la sala stampa. Fra 15 giorni l’amministratore delegato Rai, Roberto Sergio, lo incontrerà nel suo ufficio a viale Mazzini (insieme a Fiorello) per parlare informalmente e tirare le somme di questo suo quinto Sanremo, ma lui è inamovibile: «Avevo già detto a maggio che sarebbe stato il mio ultimo festival. Sento che mi devo fermare ma mica vado a fare l’eremita, voglio pensare ad altro e magari godermi un po’ più la famiglia». Intanto si gode il successo bulgaro di questo Festival 2024: sabato per la finale una media di 14.301.000 telespettatori e il 74,1% di share, 3 milioni e il 7% in più rispetto alla stessa serata del 2023. Fiorello (che di buon mattino è già tornato a Roma) scherza al telefono: «Ma sai quando c’è stato il picco? Quando abbiamo fatto la pubblicità palese!» (ironizzando su quella occulta fatta da Travolta, i due avevano detto che erano vestiti da Armani e Gai Mattiolo, ndr). Anche Fiorello torna trionfatore dalla Riviera con il suo “Viva Rai2! – Viva Sanremo!” che venerdì sera, per l’ultima puntata, ha racimolato poco meno di 2 milioni di aficionados fino alle 3 di notte (61% di share). Da oggi si rifugiano nelle loro comfort zone televisive: Amadeus stasera al Teatro delle Vittorie, eccezionalmente in diretta e con la partecipazione di Angelina Mango, tornerà a fare aprire i pacchi di “Affari tuoi”, Fiorello riprende le levatacce mattutine per “Viva Rai2!” dal glass del Foro Italico.

Cosa ha provato Amadeus quando si è lasciato alle spalle per l’ultima volta l’Ariston sul cocchio con l’amico Ciuri? «Una sensazione di gioia perché comunque ci eravamo divertiti, come quando alla fine di una partita sollevi la coppa, scaricata la tensione la mente si prende un po’ di riposo, avverti uno stato di serenità, di leggerezza».

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Febbraio 2024, 06:15