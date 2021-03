Sanremo 2021 , il dramma di Sinisa Mihajlovic: «È stata una malattia perfida, mi è caduto il mondo addosso». L'allenatore del Bologna è stato ospite della terza puntata del Festival della Canzone Italiana, dedicata ai duetti. Mihajlovic, amico di Zlatan Ibrahimović - ospite fisso della kermesse - ha raccontato ad Amadeus la sua battaglia vinta contro la leucemia.

«È stata una malattia perfida - ha spiegato Mihajlovic - pensavo che non potesse mai succedermi nulla del genere. Mi è caduto il mondo addosso. ho subito il colpo per tre giorni, poi ho iniziato a pensare positivo. Sono entrato in ospedale, pensando che avrei vinto la malattia e ce l'ho fatta».

Ibra ha commentato: «Quando ho saputo della sua malattia, non sapevo cosa fare. Gli dissi 'Faccio quello che vuoi per aiutarti'. E lui mi ha risposto 'ho bisogno di un attaccante'. Io 'parliamone'». Risate tra amici in studio.

