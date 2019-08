Sanremo 2020, Fiorello su Amadeus conduttore del Festival: «Felicissimo per lui, un po' meno per me...»

di Simone Pierini

Che dire?!? Felicissimo per #amadeus un po’ meno per me! Ansia doppia @RaiPlay e @SanremoRai !!! Non ce la posso fare..AIUTOOOO

.... solo per Ama...#sanremo2020 pic.twitter.com/yrzFTz8kie — Rosario Fiorello (@Fiorello) August 2, 2019

«Che dire?!?! Ansia doppia @RaiPlay e @SanremoRai!!! Non ce la posso fare...... solo per Ama...#sanremo2020». Nessuna conferma ufficiale ma qualche indizio piuttosto chiaro.sarà, vedremo con quale ruolo, al fianco dialUn'edizione corale, che vedrà Amadeus affiancato da diversi compagni di viaggio: si scommette già su incursioni, magari in tutte le serate, di Fiorello appunto, che si è già 'sbilanciatò nei giorni scorsi sulla sua presenza all'Ariston, anche in un siparietto con Jovanotti («Ci chiami come ospiti?).E si pensa anche, naturalmente, a Pippo Baudo, recordman assoluto con 13 conduzioni, a Fabio Fazio, Carlo Conti e Piero Chiambretti. In un'edizione dagli spiccati accenti celebrativi non mancherà il Dopofestival, «che sarà costruito - assicura la Rai - all'insegna dell'innovazione».