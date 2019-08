Sanremo 2020: Amadeus conduttore e direttore artistico. Fiorello e Jovanotti compagni di viaggio

Amadeus

, edizione che celebrerà i 70 anni del festival. La Rai ha sciolto le riserve. Assieme a lui, nel corso delle cinque serate, volti che hanno costruito la storia del Festival. «Un Festival di Sanremo all'insegna della coralità e della celebrazione, un Festival con sorprese, un Festival nel segno della storia della Rai che vedrà impegnata l'intera l'azienda. Sarà questo», spiega una nota di Viale Mazzini.«Sanremo 70, un ambizioso evento multipiattaforma ideato e costruito dalla Rai che culminerà con le 5 serate al Teatro Ariston - prosegue la nota - e che partirà da un'edizione di Sanremo Giovani che avrà un'apertura ancora maggiore alle nuove tendenze grazie anche alle sollecitazioni emerse dalla filiera musicale nel Tavolo di lavoro tenutosi martedì scorso in Rai, e proseguirà con una serie di altri appuntamenti durante il 2020. Padrone di casa di Sanremo 70 - sottolinea ancora la nota - sarà Amadeus, volto Rai, esperto di musica, storico dj, che sarà anche Direttore Artistico dell'edizione. Assieme a lui, nel corso delle 5 serate, volti che hanno costruito la storia del Festival, per un racconto che si intreccerà con quello di compagni di viaggio di Amadeus, sorprese e un DopoFestival che sarà costruito all'insegna dell'innovazione».Con Amadeus padrone di casa, Sanremo 2020, edizione numero 70, punterà ad avere sul palco i volti che hanno fatto la storia della Rai e del festival: a quanto si apprende, si pensa a incursioni diper tutte e cinque le serate del festival, ma anche a. Lo showman siciliano, anche in coppia con Jovanotti, aveva scherzato qualche giorno fa sui social, lanciando di fatto l'investitura di Amadeus, promettendo che sarebbe stato volentieri suo ospite. E naturalmente si pensa anche a Pippo Baudo, Fabio Fazio, Carlo Conti e Piero Chiambretti.