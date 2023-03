Sandra Milo, rivelazione choc a Verissimo: «Picchiata da un uomo, ho rischiato di morire»

di Redazione web

Sandra Milo ha raccontato a Verissimo i suoi 90 anni fatti di tante soddisfazioni e riconoscimenti per la sua brillante carriera. L'attrice ha parlato anche delle molte relazioni che ha avuto nella sua vita e che spesso l'hanno anche fatta soffrire. Sandra Milo ha comunque ribadito che l'unico vero e grande amore della sua vita è stato il regista Federico Fellini.

Nino D'Angelo a Verissimo: «Ho sofferto di depressione, dentro di me sentivo il vuoto»

Paola Caruso in lacrime a Verissimo: «Il mio bambino dovrà portare il tutore per tutta la vita, sono disperata»

Verissimo, Giorgia in lacrime per le parole di Pippo Baudo: «Mi ha fatto piangere, cerco sempre la sua benedizione»

L'intervista di Sandra Milo

Sandra Milo durante l'intervista con Silvia Toffanin, ha parlato molto dell'amore e delle sue relazioni passate: «L'amore più grande della mia vita sono senza dubbio i miei figli e proprio per questo, quando ero molto impegnata con il cinema, mi sentivo in colpa per il fatto che spesso ero costretta a lasciarli da soli. Nelle mia vita poi, ho avuto molte relazioni alcune delle quali mi hanno fatto molto male, una volta ho anche rischiato di morire perché l'uomo con cui stavo mi aveva picchiata fino a farmi cadere per terra. Avevo la mandibola rotta e il viso pieno di lividi ma non denunciai perché non ebbi il coraggio. Io l'amore vero l'ho conosciuto solo con Fellini, c'era tutto: stima, rispetto e passione».

Gli auguri delle amiche

Sandra Milo ha poi ricevuto una bella sorpresa da parte di alcune amiche che le hanno fatto gli auguri: Giovanna Ralli, Orietta Berti, Mara Maionchi e Claudia Gerini. Al termine del video, l'attrice ha detto: «Delle grandi donne e professioniste, sono felice di poterle chiamare amiche».

Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Marzo 2023, 18:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA