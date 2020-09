Sandra Milo non si presenta in collegamento a Vita in Diretta, poi spiega l'accaduto: «Aveva bisogno di me...»

di Emiliana Costa

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Settembre 2020, 20:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ieri, l'attrice - inviata del programma di Rai1 insieme alla figlia Debora Ergas - ha disertato il collegamento da Carole in Veneto, lasciando di stucco pubblico e conduttori. La figlia non aveva dato spiegazioni in merito all'accaduto, assicurando solo che la mamma stesse bene.Oggi, Sandra Milo è tornata in onda e ha spiegato l'accaduto: «»., oggi in collegamento da Jesolo,Il giallo è risolto.