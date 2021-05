Samantha Togni lascia "I Fatti Vostri" dopo una sola stagione. Cosa ha dichiarato su Giancarlo Magalli. Samantha Togni lascia "I Fatti Vostri" dopo una sola stagione alla conduzione dello storico programma di Rai2 accanto a Giancarlo Magalli. Contrariamente a quanto accadde per la collega Adriana Volpe, stavolta il rapporto con il partner non c'entra con la sua decisione, come ha spiegato personalmente.

Samantha Togni, la ballerina ex professionista di Ballando con le Stelle che aveva preso il posto di Roberta Morise, ha addotto come motivazione della sua scelta nuove avvenuture lavorative: «L’esperienza a I Fatti Vostri e il rapporto umano e professionale con Giancarlo Magalli mi hanno fatta crescere, però ho deciso di non tornare nella prossima edizione del programma. Vorrei concentrarmi su cose nuove, mi piacerebbe una trasmissione dove mettere a disposizione dei giovani la mia esperienza di ballerina».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Maggio 2021, 14:54

