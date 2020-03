Samanta Piccinetti e Michelangelo Tommaso a Vieni da Me confessano: «Aspettiamo una femminuccia»

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Marzo 2020, 23:12

Fiocco rosa perLa coppia, nata sul set diha confessato che è in dolce attesa. In diretta aue hanno confessato l'arrivo di una bambina, confermando i rumors che volevano la Piccinetti incinta per la seconda volta.«Siamo nel sesto mese», ha rivelato Samanta a Caterina Balivo, che ha quindi esclamato: «E quando lo volevate dire!?». «Siamo sempre stati molto riservati e per molto tempo non abbiamo parlato della nostra storia. In quel caso ci siamo voluti proteggere, anche per vedere se effettivamente potevamo andare», ha spiegato Michelangelo. «Quando ci siamo messi insieme abbiamo dato l’annuncio molto tardi. In questo siamo simili», ha confermato Samanta.E a Caterina, che alla notizia che è un’altra femmina, commentava che «c’è sempre il terzo per fare il maschio», i due attori di Un posto al sole hanno risposto scherzosamente: «Se lo fai tu il terzo, lo facciamo anche noi».