Barbara D'Urso. Saman, ultima ora choc a Pomeriggio 5: «La mamma ha confessato, ecco chi l'ha uccisa...»

Saman , ultima ora choc a Pomeriggio 5: «La mamma ha confessato, ecco chi l'ha uccisa...». Oggi, nel programma contenitore di Canale 5 si è tornati a parlare di Saman Abbas, la 18enne pakistana che sarebbe stata uccisa a Novellara (in provincia di Reggio Emilia) per aver rifiutato un matrimonio combinato nel suo paese natale.

Leggi anche > Bollettino Covid di martedì 7 settembre: 71 morti e 4.720 casi in più. Positivi in calo, tasso all'1,48%

Barbara D'Urso lancia un'anticipazione del programma Fuori dal Coro, la presunta confessione della mamma di Saman. Nel servizio, la chat con le parole del migliore amico della 18enne che rivela: «Saman non è più in questo mondo, è morta ed è in italia. Suo zio l'ha uccisa perché non aveva voluto sposarsi in Pakistan. L'ha confessato la madre alla famiglia in Pakistan».

I particolari sull'omicidio di Saman, che la madre avrebbe confessato, erano già emersi nell'incidente probatorio del fratello minore che aveva accusato lo zio.

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Settembre 2021, 19:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA