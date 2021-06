Saman Abbas, il video choc con i cugini e lo zio. Il titolare dell'azienda a Storie Italiane: «Improbabile che stessero lavorando»

Storie Italiane torna sul caso di Saman Abbas analizzando la posizione del padre della ragazza che viveva a Reggio Emilia con la famiglia. Lui insieme al resto dei familiari sono tornati in Pakistan, in modo improvviso, destando non pochi sospetti in merito alla scoparsa della ragazza.

Nel programma viene mandata in onda un'intervista di un giornalista che ha raggiunto telefonicamente il padre di Saman a cui chiede come sta vivendo il momento. L'uomo spiega di essere tranquillo, di sapere che la figlia è in Belgio e che sta bene, che lui e la sua famiglia sono tornati in Pakistan per un lutto familiare e a loro dice che il 10 giugno tornerà in Italia. Il padre della ragazza fornisce anche delle spiegazioni al video che ritrae i suoi cugini con delle pale: «Quel giorno pioveva e ho detto loro di andare nel fosso ad aprirlo per far scorrere l'acqua per irrigare in campi».

Nel corso della diretta a Storie Italiane viene intervistato il titolare dell'azienda in cui lavorava il padre di Saman che afferma: «Quel tipo di lavoro, non si fa a quell'ora. Noi alle 19 andiamo a casa, il video mostra come orario le 19,33, di solito a quell'ora siamo tutti a casa». L'uomo spiega di aver avuto un rapporto di fiducia con Abbas, ma di essere stato colto alla sprovvista nell'averlo visto sparire dall'oggi al domani: «Quando l'ho chiamato mi ha detto che sarebbe tornato il 20 maggio, ma non è più tornato e non ho più avuto sue notizie».

