Saman Abbas, a Dritto e rovescio la foto dei parenti in Pakistan: «Minacce al fratello del fidanzato»

Lo scorso 22 aprile Saman Abbas raccontò ai carabinieri - pochi giorni prima di sparire - di un viaggio del padre e dello zio in Pakistan per incontrare il fratello del suo ragazzo. In questo incontro ci sarebbero state, secondo Saman, delle minacce di uccidere il fidanzato e tutta la sua famiglia se lui non l'avesse lasciata. Ieri sera 24 giugno la trasmissione di Rete4 Dritto e Rovescio ha pubblicato in esclusiva le immagini di quell'incontro.

Nelle immagini si vedono tre uomini, in vestiti pakistani: sono il padre di Saman con la giacca blu e lo zio materno con uno scialle marrone, che a gennaio in Pakistan incontrano appunto il fratello del fidanzato di Saman. L'incontro, che fu ripreso dal fratello stesso, è quello di cui aveva parlato la ragazza ai carabinieri poco prima di sparire nel nulla.

L'immagine esclusiva di Dritto e rovescio

«Ho denunciato quello che sembrava essere un orrendo atto criminale, chiedendo ai membri della famiglia di Saman di farsi avanti ed unirsi alle indagini nell'interesse della verità e della giustizia», aveva detto due giorni fa all'ANSA Jahuar Saleem, ambasciatore del Pakistan in Italia, sul caso della diciottenne d'origine pachistana scomparsa da oltre un mese e mezzo da Novellara, nella Bassa Reggiana, e che si presume essere stata uccisa dalla famiglia per aver rifiutato un matrimonio combinato in patria. Il cadavere della ragazza non è ancora stato trovato.

