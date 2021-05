Da Confucio a Conte e Sottile: solo la fidanzata difende Di Mare

Il direttore di Raitre finisce nella tormenta per il caso Fedez-Concertone. L'ad Salini apre l'inchiesta interna, la commissione di Vigilanza lo convoca e il leader del Movimento 5 Stelle - a cui Di Mare è vicino - l'ex premier Giuseppe Conte in pratica lo scarica dando ragione al rapper. Come se non bastasse spuntano sui social i tweet al veleno dei suoi nemici giurati, tipo quello di Salvo Sottile che cita Confucio: "Siediti sulla riva del fiume e aspetta...". Il noto conduttore fu al centro di un'aspra polemica con Di Mare per la mancata conferma alla guida di Mi Manda Raitre. Per fortuna che c'è la fidanzata che gli vuole bene. Giulia Berdini, sentimentalmente legata al direttore di Rai3, definisce il rapper "vergognoso" e "bisognoso di pubblicità e visibilità".

Siediti sulla riva del fiume e aspetta... (Confucio) — Salvo Sottile (@salvosottile) May 2, 2021

Ultimo aggiornamento: Domenica 2 Maggio 2021, 19:19

