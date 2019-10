Salvo Sottile torna con Prima dell'alba: lavori insoliti e trasgressivi, ecco l'Italia che vive di notte

Si riaccendono le luci su chi inizia a vivere e lavorare al calar delle tenebre. Riparte stasera Prima dell'alba, il programma on the road di Stand by Me che vede Salvo Sottile alla scoperta «delle storie più sorprendenti e i personaggi più curiosi» dell'Italia notturna, in onda il lunedì alle 23.10 su Rai3.

Viaggio itinerante che ha inizio «con una puntata classica», racconta il giornalista. «Ci occuperemo di cronaca con le aggressioni ai medici e infermieri napoletani da parte dei parenti dei malati, che solo quest'anno sono state ben 85, seguendo un team che lavora a bordo di un'ambulanza. Sempre a Napoli visiteremo la Galleria Borbonica, 40 metri sotto terra, dove è stata ritrovata un'antica cisterna e anche delle auto degli anni Venti. Poi andremo al porto di Livorno, dove vengono realizzati mega yacht di 130 metri per gli emiri, incontreremo a Genova una ragazza che si definisce venditrice di felicità, perché organizza riunioni di donne per vendere articoli che possano rendere più gradevole l'esperienza di coppia, e infine vedremo sorgere l'alba nelle cave di Carrara, dove c'è un'incidenza pazzesca di morti sul lavoro». Ogni puntata 5 storie per un racconto che, rispetto alle passate stagioni, «sarà più immersivo: sperimenterò di persona il lavoro, ad esempio a Livorno mi metterò a verniciare gli yacht». Sottile, che conduce ogni mattina Mi manda Rai3 con ottimi ascolti, non esclude il ritorno in prima serata, dopo l'esperimento di giugno «che è stato faticoso ma è andato molto bene».



riproduzione riservata ® Lunedì 21 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA