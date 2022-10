Salvo Sottile e Franco di Mare, scontro social: «Toccare il c**o a una donna è solo uno scherzo?»

di Redazione web

Salvo Sottile e Franco Di Mare protagonisti di un battibecco avvenuto nelle ultime ore sui social. Tuttavia non è una novità che tra i due non scorra buon sangue, ma questa volta il motivo dello scontro non include i due giornalisti in prima persona. Salvo Sottile si è espresso in merito alla bufera che ha coinvolto Memo Remigi e Jessica Morlacchi a Oggi è un altro giorno.

Cosa è successo

Il direttore di Rai3 ha pubblicato su Twitter un servizio di Striscia la notizia del 2004, dove si accusava Franco Di Mare di molestie nei confronti della collega Sonia Grey durante Uno Mattina: «2004, 18 anni fa. Ecco come andò. Striscia lo sa bene ma continua a parlare di mie molestie. Non è più satira, è diffamazione. E infatti li ho querelati».

Salvo Sottile non ci sta, riprende il video pubblicato dal collega e sbotta: «Possibile che esistano ancora credenze mesozoiche secondo le quali toccare il cul. a una donna (per giunta in tv) è’ “solo uno scherzo”? Ma che messaggio passa così ? Che se scherzi puoi farlo? Io (anche) da telespettatore li trovo “scherzi” di pessimo gusto».

Non è tardata ad arrivare la replica di Franco Di Mare: «Prima o poi convincerò una mia ex collaboratrice che riceveva pressioni telefoniche indesiderate da un ex conduttore di rai tre a raccontarlo pubblicamente. Ci faremo risate mesozoiche».

E ancora, la controrisposta di Sottile: «Siamo pronti. Invece altre donne che ricevevano attenzioni e sms indesiderati da un altro “ex” col vizietto delle minacce da mafioso di terza fila mi risulta, siano pronte a raccontarlo prestissimo..sai che risate! Arriviamo al paleolitico!», ha chiosato il giornalista.

