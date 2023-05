Sottile: «Leggerezza più informazione: così ho trasformato i Fatti vostri»

di Marco Castoro

Salvo Sottile, non per farmi i “Fatti Vostri” ma quanto fate di ascolti?

«Ormai siamo arrivati a fare quasi l’11% su tutte e due le parti e in termine di telespettatori siamo la trasmissione del daytime più vista di Rai2. Fiorello di share fa di più ma fa meno spettatori perché va in onda la mattina presto. Noi quasi l’11% e oltre un milione di telespettatori ogni giorno».

Un vero exploit…

«Gli ultimi anni con la conduzione di Magalli era arrivato al 5%, noi di fatto abbiamo raddoppiato, è come se il programma fosse tornato a vivere una seconda vita».

Programma già confermatissimo e pure i conduttori…

«Uno dei primi approvati. Conferma del buon lavoro della nostra squadra. Abbiamo modernizzato il programma, abbiamo introdotto la rassegna stampa. Diciamo che la gente aveva voglia di trovare più contemporaneità rispetto a prima, quando il programma sembrava registrato, non c’era contatto con la realtà. Noi invece stiamo sul pezzo e se c’è un avvenimento abbiamo collegamenti in diretta, utilizzando i colleghi delle sedi Rai. Quindi siamo un programma dove c’è leggerezza, si scherza ma c’è l’informazione».

Come va con Anna Falchi?

«Benissimo. Grande sintonia, amicizia, ognuno di noi ha il suo ruolo e non ci sono né screzi né incomprensioni. Ci divertiamo dal primo minuto fino all’ultimo. All’inizio non la conoscevo, pensavo volesse fare la diva e invece è una persona semplice con la quale mi diverto. Una ideale compagna di viaggio».

Le manca più il tiggì o esibirsi come ballerino a “Ballando con le stelle”?

«Il tiggì non mi manca perché l’ho fatto per tanti anni. Il ballerino nemmeno perché mi diverto ai “Fatti Vostri” con i porcellini e quando scherzo con il comitato di Guardì».

E i reportage notturni di “Prima dell’alba”, uno dei programmi più interessanti degli ultimi anni, tornerà a farli?

«Chissà.

