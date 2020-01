Emilia-Romagna, il day after: Salvini ancora sconfitto in tv. Stavolta ha perso contro la Meloni

Ancora una sconfitta per Matteo Salvini nelle sfide in tv contro Giovanni Floris e i suoi ospiti, avversari e alleati, in sovrapposizione. Stavolta è toccato a Giorgia Meloni avere la meglio sul Capitano, precedentemente sconfitto dal premier Conte, da Bersani, Fornero e dalle Sardine. Ieri sera a diMartedì su La7 dalle 21:51 alle 22.21 Giorgia Meloni ha riportato un ascolto di 5,89% di share e 1.554.000 spettatori. In contemporanea hanno guardato Matteo Salvini

Salvini a Fuori dal Coro su Rete4 (dalle 21:50 alle 22:21) 1.414.000 spettatori pari a 5,37% di share.







Mercoledì 29 Gennaio 2020, 12:38

